Канберра, , 11:21 — REGNUM Коренные жители Австралии по-прежнему продолжают оказывать давление на федеральное правительство страны — от центральных властей требуют принять более решительный план по законодательному закреплению прав и полномочий «Голоса», чтобы члены данного органа могли оказывать более значимое влияние при принятии решений на федеральном уровне. Об этом 7 июля написала газета The Sydney Morning Herald.

Отметим, что орган «Голос», представляющий интересы коренных жителей Австралии, был создан в октябре 2019 года федеральным правительством. Однако его полномочия формально не закреплены в Основном законе, поэтому он не вполне может считаться одним из элементов системы публичной власти.

Лидеры местных общин, где сконцентрировано проживают коренные жители Австралии, хотят, чтобы реформа закрепила права и полномочия «Голоса» в конституции, несмотря на возражения премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Данная проблема вызывает политическое напряжение, поскольку министр по делам коренных народов Кен Вятт обещал принять закон до парламентских выборов 2022 года. Оппозиция правительству в лице «Австралийской лейбористской партии» призывает Вятта признаться, что он не сможет уложиться в срок.