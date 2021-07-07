Екатеринбург, 7 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге представили первую работу, сделанную в рамках фестиваля современного уличного искусства «Стенограффия-2021». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

Стенограффия-2021 Первый рисунок на «Стенограффии-2021»

Арт-объект авторства московского художника Андрея Beat. c появился на стене здания по Малышева, 84. На уличном рисунке изображена лягушка, охотящаяся с сачком на летучую мышь.

«Кажется, будто фотоаппарат выхватил вспышкой эпизод из её ночной жизни, когда она увлеченно охотилась на летучую мышь в окружении мухоморов», — комментируют организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках фестиваля также планируется благоустроить несколько екатеринбургских дворов.