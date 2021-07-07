Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании 7 июля одобрило в третьем чтении законопроект, который временно отменяет ограничение на предельный объем резервного фонда, что позволит Смольному оперативно принимать решения по его увеличению, в том числе для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Документ продляет антикризисные полномочия городского правительства, предоставленные ему в 2020 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

После подписания губернатором закон «О приостановлении действия пункта 2 статьи 20 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» приостановит до 1 января 2022 года действие пункта 2 статьи 20 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», устанавливающего ограничение на предельный объем резервного фонда.

«Этот законопроект — продолжение нашей «антивирусной законодательной терапии», которая за прошедший год показала свою высокую эффективность», — отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Он считает продление чрезвычайных полномочий правительства города по распоряжению средствами Резервного фонда логичным и разумным шагом.

«Власти города смогут оперативно реагировать на изменение ситуации, увеличивать объем и расходовать средства фонда на противоэпидемические мероприятия, создание новых мест в больницах и клиниках, оплату работы врачей и медсестер, на закупку необходимых медикаментов, и далее направлять финансы на социальную поддержку населения», — пояснил Макаров.