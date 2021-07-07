Москва, , 11:03 — REGNUM Российская сторона озабочена ситуацией вокруг планов Тегерана по производству металлического урана. Об этом 7 июля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Москва не считает сейчас оправданным отвлекаться на другие задачи, кроме восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — отметил в беседе с РИА Новости дипломат.

В этой связи, подчеркнул Рябков, Москва призывает Иран в полном объёме выполнять соглашение о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Необходимо отметить, что при соблюдении соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ любые иранские действия в сфере развития его ядерной программы не несут распространенческих рисков», — сказал Рябков.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о плане производства металлического урана с уровнем обогащения до 20% для использования в качестве реакторного топлива.

Эти заявления вызвали серьёзную обеспокоенность властей США. В свою очередь главы МИД Великобритании, Франции и Германии указали на то, что планы Тегерана являются серьёзным нарушением его обязательств в рамках СВПД.