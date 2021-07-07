Ереван, , 11:08 — REGNUM Новая патрульная служба приступила к работе в Ереване, её создали для замены дорожной полиции. Об этом и.о. министра юстиции Армении Рустам Бадасян написал 7 июля на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Ереване впервые поступили на службу патрульные полицейские», — отметил Бадасян.

Он напомнил, что в декабре 2019 года председатель правительства Никол Пашинян поручил разработать программу для полицейской реформы. Осуществить её помогли международные партнеры, авторитетные эксперты и специалисты по правам человека.

В 2020 году США, ЕС, ОБСЕ и Всемирный банк выделили около 5 млрд драмов ($10 млн) для функционирования новой патрульной службы. Партнёры пообещали выделить по меньшей мере такие же средства в 2021 и 2022 годах, добавил Бадасян.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости реформировать полицию и бороться с коррупцией среди правоохранителей не раз заявлял Никол Пашинян.

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