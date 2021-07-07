Ярославль, 7 июля 2021, 10:56 — REGNUM Муниципалитет Ярославля не будет обращаться в Администрацию Президента с просьбой проверить мэра города на возможные нарушения коррупционного законодательства. Такое решение представительный орган принял 7 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Проект обращения внёс в муниципалитет депутат Анатолий Каширин. Он предлагал обратиться к руководителю Администрации Президента Антону Вайно с просьбой «поручить организовать проверку деятельности мэра города Ярославля Волкова В.М. на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции».
Обращение связано с представлением прокуратуры Ярославля о нарушении закона со стороны мэра. Как ранее сообщало ИА REGNUM, представление было рассмотрено комиссией по соблюдению запретов муниципальными служащими. Комиссия признала, что мэр не уведомил должным образом о личной заинтересованности при принятии решений в пользу компаний, учредители которых являются знакомыми Владимира Волкова. Однако при этом члены комиссии не увидели в этой ситуации конфликта интересов.
Также представление прокуратуры должно быть рассмотрено и на муниципалитете. Однако проекта решения по этому вопросу нет. Каширин предложил по итогам рассмотрения и обратиться в Москву, чтобы власти более тщательно исследовали работу мэра.
Однако коллеги его не поддержали, посчитав заявление политическим. Против этого выступил заместитель председателя муниципалитета Сергей Калинин.
В итоге депутаты проголосовали против проекта Каширина. Представительный орган не будет обращаться в Администрацию Президента. Само представление депутаты обсудят в конце заседания.
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