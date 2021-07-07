Ярославль, 7 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля не будет обращаться в Администрацию Президента с просьбой проверить мэра города на возможные нарушения коррупционного законодательства. Такое решение представительный орган принял 7 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

Проект обращения внёс в муниципалитет депутат Анатолий Каширин. Он предлагал обратиться к руководителю Администрации Президента Антону Вайно с просьбой «поручить организовать проверку деятельности мэра города Ярославля Волкова В.М. на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции».

Обращение связано с представлением прокуратуры Ярославля о нарушении закона со стороны мэра. Как ранее сообщало ИА REGNUM, представление было рассмотрено комиссией по соблюдению запретов муниципальными служащими. Комиссия признала, что мэр не уведомил должным образом о личной заинтересованности при принятии решений в пользу компаний, учредители которых являются знакомыми Владимира Волкова. Однако при этом члены комиссии не увидели в этой ситуации конфликта интересов.

Также представление прокуратуры должно быть рассмотрено и на муниципалитете. Однако проекта решения по этому вопросу нет. Каширин предложил по итогам рассмотрения и обратиться в Москву, чтобы власти более тщательно исследовали работу мэра.

«Прокурор заявляет, что мэр города Ярославля подрывает авторитет органов местного самоуправления, а мы по информации это вносим и никакого решения. Я просто хочу по регламенту вам доложить, что согласно статье 3 регламента муниципалитета, по всем вопросам, отнесённым к компетенциям, принимается решение», — заявил депутат Анатолий Каширин.

Однако коллеги его не поддержали, посчитав заявление политическим. Против этого выступил заместитель председателя муниципалитета Сергей Калинин.

«То решение, которое предложил на муниципалитет Анатолий Анатольевич, я бы всех коллег попросил бы подумать. Я понимаю, выборная кампания уже в разгаре. Политизация всех вопросов, соответственно, под эту кампанию. Второе, хочу сказать, что любое обращение в Администрацию Президента — это фактически обозначить город Ярославль с определённой какой-то проблемой. Я бы считал, что это на пользу городу явно не пойдёт. На сегодняшний день мы имеем 7-мимиллиардный бюджет, 24 миллиарда тратим на всякого рода программы, получая деньги из вышестоящих бюджетов. Зависимость города очень большая. Третье. Олег Евгеньевич Ненилин (глава комиссии по соблюдению запретов — ИА REGNUM) нам доложит о работе, которая провела его комиссия, соответственно те вопросы, которые Анатолий Анатольевич сейчас задаёт и предлагает нам рассматривать на муниципалитете я считаю — их рассматривать преждевременно. Есть комиссия по законности, мы их внимательно там ещё раз рассмотрим. И считаю этот вопрос на сегодняшнем муниципалитете не рассматривать», — заявил Сергей Калинин.

В итоге депутаты проголосовали против проекта Каширина. Представительный орган не будет обращаться в Администрацию Президента. Само представление депутаты обсудят в конце заседания.