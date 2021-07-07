Архангельск, 7 июля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Департамент Организации Объединенных Наций включил в число лучших передовых практик по достижению целей устойчивого развития АО «Архангельский ЦБК» (ЦУР).

Пресс-служба Архангельского ЦБК

ЦУР (Sustainable Development Goals (SDGs)) были разработаны в 2015 г. Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех». Итоговый документ Генассамблеи «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.

По итогам отчетной кампании CDP за 2019 г. Архангельский ЦБК получил самый высокий рейтинг «А» среди российских компаний. В то же время комбинат вошел в топ-18 ведущих мировых целлюлозно-бумажных компаний с климатическим рейтингом «А».

Годом ранее на АЦБК была утверждена стратегия низкоуглеродного развития на период до 2030 года, в соответствии с которой компания берет на себя добровольное обязательство сократить общие прямые и энергетические косвенные выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом до 1,4 млн тонн СО2-экв. в год. Другие косвенные выбросы в рамках стратегии к 2030 году необходимо сократить на 20% по сравнению с 2015 годом до 370 000 тонн СО2-экв. в год. Стратегия основана на опыте сокращения выбросов парниковых газов с 1990 года.

ООН обозначила несколько шагов АЦБК, с помощью которых удалось снизить выбросы парниковых газов. Это ввод в эксплуатацию нового многотопливного котла высокого давления, в котором в качестве топлива используются отходы биомассы, пяти декантеров Flottweg для обезвоживания смеси осадка сточных вод и избыточного активного ила, нового завода по производству полуцеллюлозы с внедрением современных технологий и установкой высокоэффективного газоочистного оборудования. Эти меры привели к сокращению потребления лесных ресурсов, снижению энергоемкости продукции, сокращению потребления воды, а также сокращению выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

По данным за 2019 год, сумма прямых и косвенных выбросов парниковых газов Архангельский ЦБК (включая все дочерние предприятия и их филиалы) составила 1 845 785 т СО2. Объем выбросов: 1 257 636 тонн СО2 — экв. — на 40,5% меньше, чем в базовом 1990 году) и на 16,1% меньше добровольного лимита организации на выбросы парниковых газов на период до 2020 года в размере 2 200 000 тонн СО2-экв. в год.

«Можно отметить благоприятные условия для перехода Российской Федерации на наилучшие доступные технологии, международные стандарты и правила контроля и проверки выбросов парниковых газов, — отмечено в докладе ООН. — На АЦБК реализуются мероприятия, направленные на снижение энергоемкости производства, эффективность использования всех видов топлива при выработке энергии из собственных источников и замену ископаемого топлива менее углеродоемким топливом».

Как говорится в исследовании ООН, в компании создана и функционирует интегрированная система менеджмента, которая включает в себя системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001: 2015, экологического менеджмента в соответствии с ISO 14 001: 2015, менеджмента безопасности труда и здоровья ISO 45 001: 2018.

«Опыт Архангельского целлюлозно-бумажного комбината может быть использован в качестве «лучшей практики» для поддержки внедрения Центра управления эффективностью», — резюмировал Департамент ООН.