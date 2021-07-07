Сеул, 7 июля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Сети появился рендер электрического седана Hyundai Ioniq 6. Изображение обнародовал портал Hitekro.

Hitekro Hyundai Ioniq 6

Ранее на рендерах была представлена передняя часть электроседана Ioniq 6. На этот раз появились изображения кормы модели.

Стоит отметить, что дебют модели запланирован на 2022 год. Эту информацию сообщил глава Hyundai Motor North America Хосе Муньос во время премьеры Ioniq 5 в мае этого года. По словам Муньоса, прототипом для Ioniq 6 стала модель Hyundai Sonata.

Кроме того, компания Hyundai планирует в начале 2024 года представить электрический внедорожник Ioniq 7.

Hyundai Ioniq 6 модель среднего размера, как и Sonata. Однако за счет иных пропорций электроседан может стать более вместительным. Разрабатывается модель на основе платформы E-GMP Hyundai Motor Group.

Ранее южнокорейская компания Hyundai представила в России рестайлинговый кроссовер Creta.

Читайте также: В России началось производство кроссоверов Hyundai Creta нового поколения