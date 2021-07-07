Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Тема прав человека останется во главе политики Соединённых Штатов в отношении Китая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США по итогам встречи госсекретаря Энтони Блинкена с лицами, якобы находившимися в исправительных лагерях в Синьцзяне.

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«США продолжат ставить права человека во главу угла нашей политики в отношении Китая и будут поддерживать активистов», — цитирует ТАСС текст сообщения.

Блинкен выразил приверженность США «работе с союзниками и партнерами в призыве положить конец» продолжающимся, по версии Вашингтона, преступлениям в отношении уйгуров, других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.

Также отмечается, что нынешняя администрация США намерена привлекать к ответственности КНР за такие действия.

Как сообщало ИА REGNUM, США и ЕС обвиняют Китай в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Тибете, в ущемлении автономии Гонконга. На это Пекин заявил, что Китайская Народная Республика готова защитить свой суверенитет, безопасность и национальные интересы и дать ответ на совместное давление, которое оказывают Вашингтон и Евросоюз.