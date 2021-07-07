Киев, , 10:49 — REGNUM Из-за существенного роста цен на газ с 1 октября 2020 года цены на тепло и горячую воду в Киеве вырастут на 30−40%. Об этом 7 июля заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Пётр Пантелеев. Сообщение опубликовано на официальном сайте КГГА.

Чиновник объяснил, что с 20 мая 2021 года «Нафтогаз» изменил механизм закупки газа, отменив режим послеоплаты, а для предоплаты у предприятий нет средств.

По этой причине с 1 октября 2021 года в «Киевтеплоэнерго» намерены увеличить стоимость тепла и тариф на горячую воду на 30−40%. Средневзвешенная стоимость гигакалории тепла будет составлять 2151,77−2433,90 грн или 5790−6547 руб за кв. метр, а тариф на горячее водоснабжение — 109,55−122,17 грн или 294,78−328,74 руб за куб. метр.

Напомним, ранее правительство Украины решило не менять до 1 августа 2021 года цену на электроэнергию для бытовых потребителей.

Читайте также: Населению Украины подарили ещё один месяц без подорожания электроэнергии