Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Министерство юстиции США выдвинуло обвинение в отношении более 530 человек в связи с погромом здания Капитолия, который произошел 6 января, сообщает The Hill.

По словам офиса прокурора по округу Колумбия, в отношении 495 обвиняемых были выдвинуты обвинения в проникновении и нахождении в федеральном здании или на федеральной территории, доступ к которым был ограничен.

Еще около 235 человек обвиняются в том, что они нарушили, оказали воздействие или сорвали официальную процедуру или предпринимали к этому попытку. По меньшей мере 165 человек обвиняются в нападении на сотрудников правоохранительных органов или сотрудников государственных учреждений или оказании им сопротивления.

Тем не менее в министерстве подчеркнули, что им по-прежнему необходимо помощь в установлении личности 300 человек, которые подозреваются в совершении грубых правонарушений во время событий 6 января, в том числе нападали на сотрудников правоохранительных органов.