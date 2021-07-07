Макарьев, Костромская область, 7 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Погибший при спасении детей в Костромской области мужчина был известным учёным. О смерти генетика Олега Балановского в социальных сетях сообщила его коллега Светлана Боринская.

Https://genetics-info Олег Балановский

«Погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило… Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря», — написала Боринская на своей странице в Facebook.

Балановский руководил лабораторией геномной географии Института общей генетики Российской академии наук. Публиковал работы в области исследований популяций, истории миграций и формирования народов в международных изданиях. Являлся одним из экспертов по теме коммерческой генетики для Forbes.

Трагедия произошла вечером 5 июля 2021 года в Макарьевском районе Костромской области. Мужчина приехал на отдых вместе с сыновьями 8 и 10 лет. Дети купались в реке Нее и в какой-то момент начали тонуть. Отец успел спасти сыновей, но потерял слишком много сил и не смог выбраться из воды. Балановскому было 44 года.

Ранее из-за острого приступа панкреатита в Костроме в возрасте 32 лет скончался известный российский актёр Ростислав Гулбис. Он был доставлен в местную больницу, но врачи не смогли вернуть артиста к жизни.