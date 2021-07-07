7 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Варшава делала ставку на инициативу «Троеморье», полагая, что сможет связать ею страны Центрально-Восточной Европы и заодно подтянуть часть республик бывшего СССР, прежде всего Украину. Но Киев и раньше со скепсисом относился к польской активности, а теперь тем более. Так не пора ли тогда Польше сделать выводы?

Станислав Стремидловский, , 12:43 — REGNUM



«Ще не вмерла? Не згинела!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью американскому журналу Forbes ответил на вопрос, кого Киев сегодня видит своим стратегическим партнером. «На первом месте Великобритания, США и страны Прибалтики, — заявил он. — А еще Польша и другие, но до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно». При этом Данилов упрекнул Париж и Берлин в том, что они «в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план Действий по членству в НАТО». И добавил: «Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-либо за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть».

Недовольство украинских властей Германией и Францией — дело предсказуемое, хотя Киев до сих пор не опускался до того, чтобы обвинять Елисейский дворец в «коррупционных» сделках с Кремлем. Но более интересной является оговорка секретаря СНБО в отношении Варшавы, которую он, во-первых, поставил в разряд второстепенных партнеров Украины наряду с какими-то «другими», а во-вторых, допустил, что она может «перестать относиться к нам дружелюбно». Заявление Данилова прозвучало как раз накануне визита министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в Вильнюс, где он 6−7 июня принимает участие во встрече представителей Люблинского треугольника (Польша — Литва — Украина) и работе 4-й конференции по вопросам реформ Украины. Как говорится в анонсе пресс-службы МИД Польши, общение министров иностранных дел «даст возможность поговорить о развитии Люблинского треугольника, созданного в июле 2020 года формата регионального сотрудничества, подчеркивающего общие связи трех стран и народов». И на этом точка, говорящая о нежелании предварительно выделять особо украинский вопрос.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы — Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс Gov.pl

Хотя сегодня Киев находится в центре внимания Вашингтона и Лондона, чем Варшава похвастаться не может. Украина стала одним из полигонов масштабных учений НАТО, как на суше, так и в Чёрном море. Она отвечает взаимностью США и Великобритании, выделяя им приоритетное внимание и демонстративно оскорбляя Францию и Германию. С Киевом заигрывает Анкара. По данным турецкой газеты Yeni Şafak, в работе 4-й конференции по вопросам реформ Украины примет участие глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу. Что касается Польши, то в последнее время ее внешнеполитическая активность в отношении Киева затрагивает преимущественно «Северный поток — 2», да и то уже скорее по инерции. Варшава примирилась с тем, что этот трубопровод будет построен и запущен, выступая с протестами против «немецко-российского проекта» по инерции. А раз так, то необходимо перелистнуть эту страницу и заняться выработкой и реализацией такой польской внешней политики, которая будет учитывать появление новых геополитических и экономических факторов. Они в основном выглядят неблагоприятными для Варшавы, однако она может развернуть их, как кошку за хвост, изменив полярность.

Подумать Польше есть над чем. Связанную с правящей польской партией «Право и Справедливость» (PiS) экспертную среду неприятно удивила вышедшая на днях статья американских лоббистов инициативы «Троеморье» за авторством бывших послов США в Польше Дэниела Фрида (1997−2000 годы) и Джорджетт Мосбахер (2018−2021 годы) и старшего аналитика Атлантического совета Яна Бжезинского, в которой они предложили разместить секретариат этого объединения в Берлине или Брюсселе. «Это открытая попытка присвоить проект, важный для всей Европы, и вручить его немецкой, брюссельской и корпоративной элите», — считает проправительственный польский портал wPolityce. В свою очередь один из идеологов внешней политики PiS Пшемыслав Журавский вель Граевский заявляет: «Надо признать, что для написания статьи об инициативе «Троеморья» при полном игнорировании роли президента Польши Анджея Дуды и польского правительства требуется много эквилибристики». Иными словами, в Варшаве обнаружили, что их американские партнеры рассматривают инициативу «Троеморья» исключительно как бизнес-проект, хотя PiS рассчитывала придать ему геополитическое звучание, и готовы «похитить» его у правящей партии.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Республики Польша Анжеем Дудой President.gov.ua

А что тогда вообще остается «Праву и Справедливости» на фоне холодного равнодушия США, еле сдерживаемого раздражения Германии и игнорирования со стороны России? Варшава делала ставку на инициативу «Троеморье», полагая, что сможет связать ею страны Центрально-Восточной Европы и заодно подтянуть часть республик бывшего СССР, прежде всего Украину. Но та и раньше со скепсисом относилась к польской активности, а теперь тем более. «Мы не проявляем энергии, целеустремленности или инициативы, мы не инвестируем в отношения с Киевом, — критически оценивает действия Варшавы известный польский обозреватель журнала Do Rzeczy Мачей Печиньский. — У нас нет идей, кроме ритуального повторения фраз о несогласии с оккупацией Крыма и «Северным потоком — 2». Так не пора ли тогда Польше сделать выводы? Тем более что откровенные намеки ей уже посылают даже высшие силы. Так, вылетевший в литовскую столицу на встречу с украинцами Рау был вынужден развернуться на полдороге ввиду штормовой непогоды и добираться до Вильнюса уже автомобилем, из-за чего министру пришлось отменить запланированную встречу с представителями польской общины в Литве. К таким мистическим знакам нельзя не прислушаться.