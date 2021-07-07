Афины , , 10:32 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в Греции, встретился 6 июля с президентом Греции Катериной Сакелларопулу и спикером парламента Греции Константиносом Тасуласом, с которыми обсудил пути экономического сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

В ходе встречи с греческим президентом, состоявшейся в президентской резиденции в центре Афин, представитель Южной Кореи выразил благодарность правительству Греции за отправку войск в годы Корейской войны (1950−1953 гг), а также надежду на развитие двусторонних отношений в будущем.

Он также призвал укрепить сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктуры и «умных» городов, а также поддержать южнокорейские компании, проявляющие интерес к инфраструктурным проектам Греции.

После этого, Пак Бён Сок встретился со спикером парламента Константиносом Тасуласом. В ходе встречи, продлившейся один час и двадцать минут, стороны отметили сходство плана восстановления Греции «Греция 2.0» и южнокорейского проекта «Новый цифровой курс», а также обсудили пути расширения экономического сотрудничества.

Представитель Греции также выразил намерение посетить Южную Корею как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется.