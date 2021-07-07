Медногорск, Оренбургская область, 7 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области четвёртый день продолжается борьба с природным пожаром. 7 июля удалось ликвидировать возгорание на двух боевых участках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Последствия природного пожара в Медногорске

На данный момент площадь пройденная огнём на пожаре в Медногорске составляет порядка 300 га. В городе тушат ещё два участка.

Напомним, 4 июля в пригороде Медногорска загорелась сухая трава. Из-за жары и сильного ветра возгорание переросло в крупный пожар. В муниципалитете ввели режим ЧС. В тушении огня задействовали пожарный поезд и военную авиацию. На данный момент на месте пожара работают 194 человека и 40 единиц техники.

Самолеты ИЛ-76 помогали пожарным 6 июля. Сегодня, 7 июля, произведено еще два сброса воды. С начала пожара было произведено восемь сбросов — более 300 тонн воды.