Ярославль, 7 июля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Ярославской области в СИЗО №1 в нескольких камерах нарушены условия содержания осуждённых. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Pixabay.com Молоток судьи

В суд обратилась прокуратура Ярославской области с требованием провести ремонт камер. Как заявил истец, на протяжении долгого времени администрация СИЗО-1 игнорирует имеющиеся на территории учреждения нарушения санитарно-гигиенических, противоэпидемических норм, обеспечивающих здоровье осуждённых.

«Большинство камер режимного корпуса следственного изолятора не отвечает требованиям гигиены и санитарии. Так в камерах № режимного корпуса требуется проведение работ по покраске стен и потолка, имеющих следы копоти, протечек воды, отслоения краски и штукатурки от стен и другие дефекты. В камерах № требуется проведение работ по ремонту пола. Также требуют замены и ремонта сантехническое оборудование (туалеты и раковины со смесителями) в камерах №, в камере № — часть обшивки туалетного помещения. Кроме того, в камерах № неисправны (отсутствуют) электросветильники либо не имеется их защищенного исполнения (закрытых плафонов), электропроводка имеет неизолированные участки, что может привести к травмам от электротока, возгораниям и создаёт угрозу для жизни и здоровья содержащихся в Учреждении лиц. Не работающие электролампы и светильники являются нарушением санитарных правил и норм, вследствие недостаточного уровня искусственного освещения в тёмное время суток», — сообщается в судебном решении.

Ранее прокуратура уже вносила представление с требованием устранить выявленные нарушения закона, но администрацией СИЗО оно было проигнорировано.

«Администрацией ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области требования уголовно-исполнительного законодательства, санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования, обеспечивающие охрану здоровья осужденных, не соблюдаются», — поясняется в судебном решении.

По итогу рассмотрения суд решил удовлетворить требования прокуратуры, поскольку бездействие администрации СИЗО нарушает права и свободы осуждённых, а также ряд правил о их содержании, закреплённых как в федеральных, так и в международных документах.

«Из содержания иска, материалов дела следует и не было оспорено стороной ответчика, что во всех камерах, указанных в иске, выявлены нарушения, требующие проведение определенных ремонтных работ, которые истцом указаны в иске. Оснований полагать, что решение суда будет являться не исполнимым, суд не усматривает», — отмечается в судебном решении.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде.