Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Пути снижения напряжённости на Ближнем Востоке стали одной из тем обсуждения на встрече помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщили в Белом доме.

Уточняется, что встреча состоялась накануне, 6 июля, в Вашингтоне.

«Джейк Салливан встретился […] с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халидом бен Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить давнее партнёрство между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией, региональную безопасность и обязательство США помочь Саудовской Аравии защитить свою территорию, когда она сталкивается с нападениями группировок, связанных с Ираном», — отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили важность координации усилий по обеспечению устойчивого восстановления мировой экономики, продвижению повестки дня в области изменения климата и деэскалации напряжённости на Ближнем Востоке.

Салливан и замминистра обороны Королевства договорились регулярно поддерживать связь в ближайшие месяцы по этим и другим вопросам.