Пекин, , 10:00 — REGNUM Китай никогда не будет стремиться к гегемонии и всегда будет противостоять односторонности в международных политических вопросах, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 6 июля на Саммите Коммунистической партии Китая и мировых политических партий, сообщает телеканал CCTV.

«Ключевой концепцией нынешней международной системы и международного порядка является многосторонность. Если многосторонность будет осуществляться лучше, общие проблемы, стоящие перед человечеством, будут решаться лучше. Мы должны совместно противодействовать различным актам одностороннего подхода во имя многосторонности и совместно противодействовать гегемонизму и политике силы. Китай будет решительно защищать цели и принципы Устава ООН и способствовать развитию международного порядка и системы в более справедливом и разумном направлении. Китай никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии или захвату сфер влияния», — заявил председатель Си.

Отметим, что саммит прошел в форме видеоконференции. В нем приняло участие более 500 лидеров политических партий и организацией из более чем 160 стран и регионов мира. Мероприятие приурочено к вековому юбилею Компартии Китая. Тема мероприятия — «счастье народов: ответственность политических партий».