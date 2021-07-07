Уфа, , 10:03 — REGNUM Заместителем министра земельных и имущественных отношений Башкирии назначен Артур Аманбаев. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба этого министерства.

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Аманбаев родился в Уфе 12 апреля 1991 года. В 2013 году стал выпускником Башкирского государственного аграрного университета. В 2019 году окончил с отличием Башкирский государственный университет. Женат, воспитывает сына.

«В минземимуществе Башкирии работал на должности начальника отдела предоставления прав пользования на земельные участки, начальника Управления земельных отношений в министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сократили более 120 сотрудников минземимущества.