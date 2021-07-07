Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Власти Ленинградской области на фоне напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией готовят новый пакет антиковидных мер. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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По его словам, ситуация с коронавирусом остаётся очень напряженной: болезнь молодеет, отличается более стремительным течением, требует более интенсивного лечения. И единственным выходом из ситуации остаётся прививка.

«Сегодня каждый, кто принимает для себя решение — прививаться ему или нет, должен понимать, что на чаше весов — жизнь и здоровье близких, родных людей, собственная жизнь, которая не даётся дважды», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что введённые ранее добровольные ковид-паспорта для бизнеса и другие меры, стимулирующие вакцинацию, оказались действенными, и темпы вакцинации в регионе возросли. Например, если в начале лета ежедневно привиться приходили 3−5 тыс. человек, то сейчас от 8 тыс. и выше. На сегодняшний день в регионе уже вакцинировано около 280 тыс. жителей.

Несмотря на это, в настоящий момент в правительстве Ленинградской области готовится новый пакет антиковидных мер. При этом, как подчеркнул Александр Дрозденко, регион останется привержен принципу «светофора», когда меры вводятся в зависимости от ситуации с заболеваемостью в каждом конкретном районе.

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