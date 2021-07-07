Лондон, , 10:07 — REGNUM Корабли британских ВМС продолжат заходить в «территориальные воды Украины». Об этом 7 июля заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во время слушаний в палате общин, комментируя инцидент с эсминцем Defender.

Корабли ВМС Великобритании Royalnavy.mod.uk

По словам Рааба, Defender, который вторгся в российские территориальные воды, якобы следовал самым коротким и прямым маршрутом.

«Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать», — сказал он.

В то же время глава британского МИД добавил, что он полностью поддерживает действия британского эсминца.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что провокация с эсминцем Defender в Чёрном море — это попытка США и Великобритании вскрыть российскую систему береговой обороны.

Напомним, 23 июня британский корабль Defender вторгся в территориальные воды России в районе Крыма. После предупредительных выстрелов со стороны российских пограничных войск эсминец ВМС Британии поспешил уйти в нейтральные воды.