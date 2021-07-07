Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Американской администрации следует наладить конструктивный диалог с Россией и Китаем по Афганистану, чтобы обеспечить стабильность в этом регионе. Об этом бывший старший советник и. о. главы Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил 7 июля РИА Новости.

В настоящее время в Афганистане остаются менее 10 тыс. военных из стран НАТО и союзников альянса, в их числе — 2,5 тыс. американцев. В основном они обучат и готовят афганские силы безопасности.

По словам Макгрегора, Вашингтону следует по возможности оказать Кабулу значимую помощь, но нельзя сказать, получится ли это сделать.

«Вашингтон скорее преуспеет в борьбе с преступностью в Афганистане, поддерживая других в регионе, если мы будем сотрудничать», — сказал Макгрегор.

Отставной полковник полагает, что соседние с Афганистаном страны будут защищать свои интересы и противостоять распространению радикального исламизма. Индия при этом будет сотрудничать с Ираном и Россией, а Китай постарается достроить транспортную инфраструктуру через Пакистан и часть Афганистана.

Россия в сотрудничестве со странами Центральной Азии и Ираном будет препятствовать наркотрафику и влиянию радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена обещает до 11 сентября вывести свой военный контингент из Афганистана.

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