Вашингтон, 7 июля 2021, 10:05 — REGNUM Американской администрации следует наладить конструктивный диалог с Россией и Китаем по Афганистану, чтобы обеспечить стабильность в этом регионе. Об этом бывший старший советник и. о. главы Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил 7 июля РИА Новости.
В настоящее время в Афганистане остаются менее 10 тыс. военных из стран НАТО и союзников альянса, в их числе — 2,5 тыс. американцев. В основном они обучат и готовят афганские силы безопасности.
По словам Макгрегора, Вашингтону следует по возможности оказать Кабулу значимую помощь, но нельзя сказать, получится ли это сделать.
«Вашингтон скорее преуспеет в борьбе с преступностью в Афганистане, поддерживая других в регионе, если мы будем сотрудничать», — сказал Макгрегор.
Отставной полковник полагает, что соседние с Афганистаном страны будут защищать свои интересы и противостоять распространению радикального исламизма. Индия при этом будет сотрудничать с Ираном и Россией, а Китай постарается достроить транспортную инфраструктуру через Пакистан и часть Афганистана.
Россия в сотрудничестве со странами Центральной Азии и Ираном будет препятствовать наркотрафику и влиянию радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена обещает до 11 сентября вывести свой военный контингент из Афганистана.
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