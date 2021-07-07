Тбилиси, , 09:55 — REGNUM Спикер парламента Грузии Каха Кучава 7 июля водрузил флаг Евросоюза возле входа в здание законодательного органа. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Спускать флаг ЕС недопустимо. Наши стратегические партнеры постоянно на страже суверенитета и территориальной целостности Грузии», — написал председатель парламента.

Флаг ЕС вечером 6 июня сняли противники ЛГБТ-пропаганды. Они сожгли его, а на освободившемся флагштоке вывесили флаг Грузии.

Напомним, в Тбилиси на 5 июля анонсировали гей-парад. В результате массовых протестов, начавшихся из-за этого, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. После этого шествие было отменено организаторами. В связи с этим была объявлена «молчаливая» акция протеста вечером 6 июля возле парламента. Туда также пришли сторонники традиционных ценностей и пытались сорвать акцию. Правоохранители задержали за вечер 100 человек.

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