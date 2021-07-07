Москва, 7 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Сети появились рендерные изображения ЗАЗ-1102 «Таврия» нового поколения, созданные дизайнером Романом Прядко. Рендеры машины размещены на странице дизайнера в Facebook.

@ROMANPRIADKODESIGN “Таврия Нова 2022”

Автомобиль на рендере автор причисляет к А-классу, а называется модель — «Таврия Нова 2022».

Машина имеет трехдверный кузов, стремительную линию силуэта и более современный дизайн. Внимание привлекают бамперы из неокрашенного пластика, а также чёрные пороги и заострённая форма капота. При этом колеса «Таврии» идут с шестью круглыми отверстиями на дисках.

Технические характеристики машины дизайнер не сообщил. Оригинальная «Таврия» комплектовалась моторами производительностью от 45 до 71 л. с.

Ранее южнокорейская компания Genesis представила первые дизайнерские изображения своего нового люксового седана G80 Sport 2021 модельного года. Первый экземпляр автомобиля сойдёт с конвейера в третьем квартале нынешнего года.

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