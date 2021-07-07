Ярославль, 7 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Ярославской области Росприроднадзор выявил грубые нарушения природоохранного законодательства на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. На предприятии прошла проверка Росприроднадзора.

Rpn.gov.ru Верфь братьев Нобель

«Предприятие осуществляет сбросы сточных вод в реку Волга с превышением согласованных нормативов допустимого сброса, в 2019—2020 годах предприятием осуществлялись сбросы сточных вод в реку Волга в отсутствие разрешительной документации, предприятием не осуществляется учет сбрасываемых сточных вод», — сообщили в Росприроднадзоре.

Кроме того «Верфь братьев Нобель», пор мнению проверяющего органа, представила недостоверные сведения об объекте негативного воздействия на окружающую среду.

Предприятию выдано предписание об устранении нарушений, на «Верфь братьев Нобель» наложен штраф в 300 тысяч рублей. На 72 тысячи оштрафован инженер по охране окружающей среды.