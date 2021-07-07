Вильнюс, , 09:43 — REGNUM Пограничная служба Финляндии отправит четыре патруля пограничников в Литву и Латвию для ужесточения пограничного контроля с Белоруссией, откуда в последнее время возрос поток нелегальных мигрантов из стран третьего мира в ЕС. Об этом сообщает Эстонская телерадиокомпания.

Данное решение правительство Финляндии приняло после того, как Агентство пограничного контроля Европейского союза (Frontex) обратилось к странам-членам ЕС с просьбой помочь Латвии и Литве в пограничном контроле с Белоруссией.

На прошлой неделе Литва ввела чрезвычайное положение из-за наплыва нелегальных мигрантов через границу с Белоруссией. По мнению литовских политиков, это организованная операция официального Минска в ответ на европейские санкции.

Участие финских пограничников в контроле за границей прибалтийских государств и Белоруссии продлится до 1 декабря текущего года.