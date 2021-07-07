Нур-Султан, , 09:52 — REGNUM Запад мог бы пересмотреть позицию по Сирии в сторону гуманитарной и экономической направленности, на это надеется российская сторона. Об этом спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил 7 июля в Нур-Султане на встрече в «астанинском формате».

«Мы надеемся, как я уже сказал, что всё-таки на так называемом коллективном Западе примут решение по пересмотру, корректировке своей позиции по Сирии, в пользу такой больше гуманитарной составляющей социально-экономической направленности», — сказал Лаврентьев.

По его словам, сирийское урегулирование было одной из тем июньского саммита президентов России и США в Женеве. Эти переговоры были конструктивными и обнадеживающими.

Лаврентьев сообщил также, что Россия настаивает на прекращении работы трансграничного механизма гуманитарной помощи Сирии, так как он изжил себя.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 и 8 июля в Нур-Султане проходят переговоры по сирийскому урегулированию в «астанинском формате», в них участвуют представители России, Турции и Ирана.

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