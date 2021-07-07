Минск, , 09:40 — REGNUM Белорусско-российская гражданская инициатива «Союз» преобразована в международную гражданскую инициативу «Русский Союз». Она уже меняет своё руководство и структуру, намереваясь расширить сферу деятельности на всё постсоветское пространство. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 6 июля на сайте НПО.

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Представители обновлённого объединения отметили, что основанная в 2016 году гражданская инициатива «оказалась едва ли не единственной на постсоветском пространстве организацией, поставившей перед собой задачу реинтеграции двух ветвей русского народа». Среди своих заслуг они видят также оживление интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

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«Деятельность «Русского Союза» будет направлена на борьбу с русофобией и развитие интеграционных процессов на всём пространстве Русской цивилизации. Особое внимание будет уделяться защите и отстаиванию гражданских прав и свобод триединого русского народа как самого большого разделённого народа в мире, коренного для многих государств постсоветского пространства и проживающего на своей исторической территории», — сказано в заявлении.

«Русский Союз» как международная гражданская инициатива желает придерживаться законных рамок, осуществляя надгосударственную и наднациональную деятельность. На очередном съезде осенью этого года в Москве будут обсуждены изменения в программные и уставные документы гражданской инициативы. В мероприятии примут участие делегации из недавно присоединившихся к инициативе государств. Уже изменяется структура руководства НПО: для обеспечения равного представительства всех республик, от каждой из них на национальных съездах будет избран сопредседатель международного неправительственного объединения.

«Представителем Республики Беларусь единогласным решением избран доктор философских наук Лев Евстафьевич Криштапович. Мы благодарим бывшего сопредседателя ГИ СОЮЗ Сергея Сергеевича Луща за многолетнюю совместную плодотворную работу и желаем ему успехов в развитии собственных проектов!», — сказано в публикации на союзном сайте.

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