Четвёртую волну COVID-19 в странах Европы признали неизбежной
Брюссель, 7 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Четвертая волна коронавируса в европейских странах неизбежна, её, вероятно, следует ожидать осенью. Об этом сообщил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала.
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"Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что необходимо больше данных о штамме «Дельта» и его передаче. Также не нужно упускать из виду и аспект лечения коронавирусной инфекции.
«Мы приближаемся к ситуации, сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация. Можно ожидать четвертую волну коронавируса», — подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что наступил очень опасный этап пандемии коронавируса.
Единственный выход в такой ситуации — это справедливое распределение тестов, вакцин и медикаментов между государствами, добавил он.
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