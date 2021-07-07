Лондон, 7 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Статью о том, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность, обнародовал 6 июля британский научный журнал Nature.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Как отмечает журналист Бьянка Ногради, указанный препарат является вакциной против аденовируса, то есть использует в качестве механизма доставки в клетки человека генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 сконструированный аденовирус.

Вместе с тем, как указывает автор материала, «Спутник V» использует для этого разные аденовирусы, в отличие от таких же препаратов британо-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson.

При этом уточняется, что исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш рассказал, что у двух аденовирусов есть разные методы введения своего генетического материала в клетку хозяина и данное обстоятельство, по мнению специалиста, повышает вероятность успешной доставки вирусного генетического материала.

Также указывается, что, согласно апрельскому пресс-релизу Института Гамалеи, неопубликованные данные о 3,8 млн россиян, которые вакцинированы двумя дозами этого препарата, указывают на его эффективность в 97,6%.

В то же время добавляется, что данные минздрава Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о 81 тыс. жителей страны, получивших обе дозы препарата, предполагают эффективность в 97,8% для предотвращения симптоматического COVID-19 и 100%-ную эффективность в предотвращении тяжелого протекания нового заболевания.

Кроме того, автор материала уточняет, что на данный момент в странах, в которых «Спутник V» одобрен для применения — в Аргентине, Венесуэле и Турции, проводится ряд других исследований препарата, которые должны помочь создать более точную картину его безопасности и эффективности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач общей практики Европейского медицинского центра (ЕМС) Александр Доленко рассказал, что в некоторых случаях после прохождения вакцинации от COVID-19 организм человека не вырабатывает антитела, однако это может быть связано с его индивидуальными особенностями и встречается редко.