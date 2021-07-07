Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш встретился с директором деловой программы ИННОПРОМ Антоном Атрашкиным для обсуждения плана проведения промышленной выставки в Индонезии. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте посольства Индонезии в Москве.

Выставка под названием «Иннопром. Большая промышленная неделя в Индонезии» пройдет в отеле The Ritz Carlton в Джакарте 25−27 ноября 2021 года.

https://www.instagram.com/p/CQ_2O1XsMu3/

В программе запланирована пленарная сессия с участием руководителей органов власти и топ-менеджеров крупнейших промышленных компаний.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители компаний из других стран Евразийского экономического союза.

Жозе Тавареш и Антон Атрашкин выразили надежду, что выставка «Иннопром» в Индонезии станет площадкой для промышленного сотрудничества России и Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Российской Федерациипосетил промышленную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.

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