Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Санкт-Петербург в среду, 7 июля, может ожидать обновление температурного рекорда, который был установлен в этот день аномально жарким летом 2010 года. Как сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, в течение сегодняшнего дня воздух в городе на Неве прогреется до +32 градусов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сфинкс на Университетской набережной

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По словам специалиста, 7 июля погодные условия в Северной столице продолжит формировать периферия антициклона, вышедшего в центральную часть Европейской России.

«При переменной облачности дождей не ожидается, а температурные показатели поднимутся до уровня рекордно высоких значений», — рассказал Леус.

Днём в Петербурге термометры покажут +30…+32 градуса, по Ленинградской области ожидается +28…+33 градуса. Ветер южный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

«Сегодня возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока составляет +31,4 градуса и установлен в 2010 года, — пояснил Леус. — В ближайшие три дня в Санкт-Петербурге по-прежнему без дождей, и днем воздух будет прогреваться до +30…+33 градусов».