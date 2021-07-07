Вьентьян, , 09:16 — REGNUM Министр иностранных дел Лаоса Салёмсай Коммасит высоко оценил итоги переговоров с российским коллегой Сергее Лавровым. Об этом лаосский министр заявил 7 июля на совместной пресс-конференции.

Коммасит назвал визит Лавров важной вехой в развитии отношений стратегического партнерства между двумя странами. По его словам, стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Лаосская сторона выступает за расширение торговых отношений с РФ и надеется на увеличение объемов российских инвестиций в республику», — сказал глава МИД Лаоса. Он также поблагодарил российскую сторону за помощь в борьбе с коронавирусом.