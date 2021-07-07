Москва, 7 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Почтовый домен gov.ru может быть использован мошенниками для рассылки фишинговых писем. Об этом 7 июля предупредили в администрации сети RSNet (Russian State Network, сегмент интернета для российских органов власти), передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Уточняется, что 5 июля рядом сотрудников агентства были получены электронные письма от администрации RSNet, где сообщалось о массовых рассылках пользователям почтового домена gov.ru фишинговых писем с вредоносным содержимым.

«Для предотвращения реализации угроз информационной безопасности рекомендуем не открывать письма от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем легитимных пользователей сети RSNet, в том числе от администрации сети RSNet, не открывать файлы вложений, содержащихся в подобных электронных сообщениях», — говорилось в письме администрации RSNet.

Также в нем добавлялось, что не рекомендовано совершать и другие действия, которые предлагается сделать в фишинговых письмах. При этом уточняется, что эксперты подтвердили факт таких рассылок.

Как указал руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун, злоумышленники организуют фишинговые рассылки якобы с домена gov.ru, используя поддельный адрес отправителя webmaster@gov.ru. При этом последний используется в качестве имени адресанта, а настоящий e-mail отправителя находится на бесплатной почте.

Кроме того, начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд призвал воздерживаться от переходов по ссылкам из писем даже легитимных пользователей, из-за того, что существует вероятность взлома их учетных записей. Также он рекомендовал проявлять бдительность и обращать внимание на странное поведение собеседников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсудиобсудили кибербезопасность.