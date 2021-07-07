Ярославль, 7 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Ярославле МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и подрядная организация «ГК Маист» подписали соглашение о расторжении муниципальных контрактов в связи с низкими темпами производства работ. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

City-yaroslavl.ru Благоустройство двора в Ярославле

«Маист» выиграл контракты на благоустройство 18 дворов и одного парка по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

«В марте подрядчиком были начаты подготовительные работы на объектах — снос зелёных насаждений, попадающих в зону производства работ, демонтаж бордюрного камня и старого асфальтобетонного покрытия. В дальнейшем на объектах были установлены факты отставания от графика. Кроме того, в отдельных дворах были выявлены факты несоблюдения технологии производства работ. В связи с этим в адрес подрядчика неоднократно направлялись предписания, но выявленные нарушения не были устранены, — сообщила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Контракты расторгнуты по соглашению сторон. Это значит, что мэрия не сможет обратиться в ФАС с заявлением о внесении подрядчика в реестр недобросовестных. Более того, власти заплатят фирме за частично выполненные работы.

Как полагает директор Центра инициативного бюджетирования Ярославской области Евгений Чуркин, сейчас у мэрии нет другого выхода.

«У них нет других вариантов. Дело в том, что у них сроки завершения контрактов до 1 — 15 августа. Чтобы расторгнуть в одностороннем порядке, нужно сначала дождаться этого срока, потом выставить подрядчику претензию, потом занесение в реестр недобросовестных и расторжение в одностороннем порядке. На сегодня оснований у города Ярославля, опять же, насколько я знаю, просто юридически нет. В этом случае сделать работы в этом году будет уже невозможно. Расторжение по соглашению сторон позволит мэрии выбрать нового подрядчика и завершить благоустройство», — полагает Евгений Чуркин.

По словам Чуркина, вносить в реестр недобросовестных «Маист» все же необходимо.

«Можно выбрать 1−2 территории, и по ним уже сделать расторжение в одностороннем порядке, чтобы внести организацию в реестр недобросовестных. Это можно сделать не по всем объектам. Санкция одинаковая», — рассказал Евгений Чуркин.

Проявят ли власти принципиальность в этом вопросе, или же срыв сроков работ по нацпроектам сойдёт подрядчику с рук, ИА REGNUM расскажет по итогам летней ремонтной кампании. У «Маиста» есть ряд других объектов в регионе.