Вильнюс, 7 июля 2021, 09:37 — REGNUM Украина, Литва и Польша, объединившиеся в так называемый «Люблинский треугольник», договорились о совместном противодействии «российской дезинформации». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём видеообращении из Вильнюса, опубликованном 7 июля в социальной сети Facebook.
Он рассказал, что три вышеперечисленные страны имеют «уникальный опыт».
По его словам, Украина, Литва и Польша будут регулярно публиковать доклады, которым смогут пользоваться другие страны.
Напомним, с 2014 года новые власти Украины обвиняют Россию в ведении некой «гибридной войны». Таким образом официальный Киев пытается снять с себя ответственность за начало войны в Донбассе, а также «объяснить» собственному населению негативные последствия государственного переворота.
Напомним, ранее Кулеба заявил, что «Люблинский треугольник» — это альтернатива русскому миру. Он также выразил надежду, что к объединению присоединится Белоруссия.
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