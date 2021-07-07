Вильнюс, , 09:37 — REGNUM Украина, Литва и Польша, объединившиеся в так называемый «Люблинский треугольник», договорились о совместном противодействии «российской дезинформации». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём видеообращении из Вильнюса, опубликованном 7 июля в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что три вышеперечисленные страны имеют «уникальный опыт».

«Не будем слишком застенчивыми, Украина является безусловным лидером и владеет наибольшим опытом того, как работает «российская дезинформация» и как ей противодействовать», — отметил Кулеба.

По его словам, Украина, Литва и Польша будут регулярно публиковать доклады, которым смогут пользоваться другие страны.

Напомним, с 2014 года новые власти Украины обвиняют Россию в ведении некой «гибридной войны». Таким образом официальный Киев пытается снять с себя ответственность за начало войны в Донбассе, а также «объяснить» собственному населению негативные последствия государственного переворота.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что «Люблинский треугольник» — это альтернатива русскому миру. Он также выразил надежду, что к объединению присоединится Белоруссия.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины: «Люблинский треугольник» — это альтернатива русскому миру