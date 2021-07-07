Починок, Смоленская область, 7 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области утром 7 июля, об этом сообщили в оперативных службах региона.

Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области Пожар в жилом доме

По информации ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре в частном доме на улице Свердлова в городе Починок поступило в 07:00.

«По прибытии информация подтвердилась, горение дома. Имеются пострадавшие. Причина и ущерб устанавливаются», — сообщили в МЧС.

По предварительной информации источника в оперативных службах, в результате пожара погибли шесть человек — один взрослый и пятеро детей.