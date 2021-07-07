Александр Белов, 7 июля 2021, 10:36 — REGNUM Стратегическим императивом недавней серии встреч на высшем уровне президента США Джо Байдена в Европе было создание единого фронта Запада по отношению к Китаю. За три недели, прошедшие после этих встреч, стало ясно, что ему это удалось, пишет почетный профессор экономики Нью-Йоркского университета Мелвин Б. Краусс в статье, вышедшей 6 июля в Project Syndicate.

Россия и Китай
Россия и Китай
Иван Шилов © ИА REGNUM

США, Франция и Германия сейчас занимают практически одну и ту же позицию. Каждая страна признает необходимость широкого международного консенсуса, чтобы убедить Китай ограничить свое агрессивное поведение. Позиция Китая была раскрыта в выступлении президента Китая Си Цзиньпина по случаю столетия Коммунистической партии Китая. Он предупредил, что любая попытка помешать восхождению его страны приведет к «разбиванию головы о Великую стальную стену».

В Азии, следуя своему стратегическому императиву, администрация Байдена сделала больший упор на «четверку» демократий Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралию, Индию, Японию и США. В конце июня Вашингтон и Токио провели совместные военно-морские маневры, чтобы подготовиться к любой китайской агрессии против Тайваня. А в Европе руководители и НАТО, и ЕС сделали Китай одним из основных вопросов в своей политической повестке дня, хотя прежде пытались избежать обязательств «вне региона».

Хотя Байден добился ощутимого прогресса в формировании широкого консенсуса по Китаю, он только начал заниматься самым сложным элементом этой политики: убеждать президента России Владимира Путина в заинтересованности его страны с точки зрения национальной безопасности в том, чтобы дистанцироваться от Китая. Тем не менее вовлечение Путина в эту команду сейчас явно является одной из первоочередных задач. После встреч на высшем уровне с Байденом президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали к перезагрузке отношений ЕС с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7

Безусловно, предположение о том, что ЕС может наладить отношения с Россией, было встречено почти истерическими протестами в Нидерландах, странах Прибалтики и Польше. Реагируя на этот спектакль, Меркель поспешила пояснить, что «такие переговоры с президентом России не являются своего рода наградой».

Если Меркель и была готова закрыть глаза на эти протесты, то это потому, что они были вполне предсказуемыми. Резкие сдвиги в стратегической политике редко понимаются с самого начала. Когда президент США Ричард Никсон установил отношения с коммунистическим Китаем 50 лет назад, он вызвал бурю негодования среди союзников Америки, и Япония возражала даже сильнее, чем сегодня эстонцы, латыши, литовцы и поляки.

Сегодня дипломатическая инициатива Никсона вспоминается как одно из великих стратегических достижений послевоенной эпохи. «Открытие Китая» произошло из-за того, что и Никсон, и Мао Цзэдун стали рассматривать Советский Союз как величайшую угрозу для каждой из своих стран. Установив дипломатические отношения, они могли заставить СССР (который недавно «вторгся» в Чехословакию и затем вел короткую, но кровопролитную пограничную войну с Китаем) пересмотреть свою агрессивную политику.

Мао Цзэдун и Ричард Никсон. 1972
Мао Цзэдун и Ричард Никсон. 1972

Этот шаг сработал. В последующие годы Москва резко сократила развертывание войск вдоль границы с Китаем и заключила с США важные договоры по ядерному оружию.

Перенесемся в сегодняшний день. У Путина, человека бесстрастной реальной политики, если и были причины пойти навстречу Байдену, сейчас их есть несколько, и многие из них настолько же убедительны, как и те, которые подтолкнули Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая к тому, чтобы принять инициативу Никсона. Для начала, поскольку Россия сейчас более изолирована, чем когда-либо был Советский Союз, она стала опасно зависимой от Китая. Но главным бенефициаром антизападного антагонизма Путина за последнее десятилетие стала не Россия, а Китай. Вытащив Россию из холода, в который Запад поместил ее экономику, Путин может обратить вспять ее склероз и застой.

Фактически, как и многие представители российского силового истеблишмента, Путин признает, что его страна получила скудные выгоды от своих отношений с нынешними властями Китая. Хотя Китай вкладывает огромные средства в фирмы и инфраструктуру по всему миру (большая часть из них — через инициативу «Один пояс и один путь», ставшую визитной карточкой китайского лидера), лишь мизерная сумма китайских денег поступила в Россию, где они отчаянно необходимы для компенсации последствий западных санкций.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин
Kremlin.ru

Более того, хотя китайские лидеры никогда не упоминают об этом, они также озлоблены похищением Россией китайской территории в XIX веке, как и имперскими хищениями Запада. Поскольку западный империализм в значительной степени отброшен назад, именно продолжающаяся оккупация Россией исторической территории Китая больше всего привлекает рядовых китайских наблюдателей.

Например, Владивосток с его обширной военно-морской базой вошел в состав России только с 1860 года, когда цари построили здесь военную гавань. До этого город назывался маньчжурским именем Хайшенвай. Когда в прошлом году в России праздновали 160-летие города, гипернационалистические китайские интернет-пользователи взорвались от возмущения.

Путину следует принять во внимание и демографический аргумент: вдоль сибирской границы проживает шесть миллионов русских, тогда как на другой стороне находится 90 миллионов китайцев. И многие из этих китайцев регулярно пересекают границу с Россией для торговли, и многие остаются.

Точно так же, как посредничество Никсона в отношениях с Мао Цзэдуном никогда не преследовало цель превратить Китай в оплот прав человека и демократии, так и стратегия Байдена, Макрона и Меркель не предназначена для того, чтобы в одночасье превратить путинскую Россию в свободное общество. Западные лидеры не питают иллюзий. Несмотря на все, что он может получить от улучшения отношений с Западом, Путин не отвернется от Китая, если это создаст угрозу его власти или личной безопасности. Режим Путина слишком хрупок и полагается на откровенный авторитаризм, чтобы идти на какой-либо серьезный риск.

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Если Запад хочет, чтобы Россия дистанцировалась от Китая, ему придется принять Путина таким, какой он есть, — со всеми его нелицеприятными сторонами. Хотя ему не удастся улучшить свою репутацию в области прав человека, его, по крайней мере, можно убедить признать международно согласованные нормы в киберпространстве и прекратить открыто угрожать своим соседям. Такая сделка более чем возможна, и этого может быть достаточно, чтобы предупредить упрямого китайского лидера о стратегических опасностях его собственного регионального и международного запугивания.