Тбилиси, , 09:19 — REGNUM Ответственность за беспорядки в ходе протестных акций, прошедших в Тбилиси вечером 6 июня, несут не только те, кто проявил агрессию, но и те, кто её спровоцировал. Об этом телеканалу «Имеди» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Это отвечает интересам только недоброжелательных к нашей стране сил. К сожалению, им удалось создать картину некоторых беспорядков, и это было прямое намерение, которое осуществлялось конкретными силами», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что подавляющая часть грузинского общества воспринимает ЛГБТ-акции, как оскорбление, поэтому проведение таких мероприятий сопровождается рисками. Лидер партии подчеркнул, что представителей секс-меньшинств неоднократно об этом предупреждали и призывали отказаться от проведения акций, но те не послушали советов.

«Ответственность лежит как на преступниках, так и на тех, кого мы предупреждали», — заявил Кобахидзе.

Напомним, некоммерческая организация «Тбилиси прайд» анонсировала на 5 июля гей-парад в столице Грузии. В результате массовых протестов, начавшихся из-за этого, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. После этого шествие было отменено организаторами. В связи с этим была объявлена «молчаливая» акция протеста вечером 6 июля возле парламента. Туда также пришли сторонники традиционных ценностей и пытались сорвать акцию. Правоохранители задержали за вечер 100 человек.

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