Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш посетил промышленную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте посольства Индонезии в Москве.

В рамках данного мероприятия посол Индонезии встретится с министром промышленности и торговли России, министром инвестиций и развития Свердловской области, а также с руководителями российских ИТ-компаний.

На выставке «Иннопром-2021» Жозе Тавареш побеседовал с генеральным директором компании Kaspersky Евгением Касперским. Послу Индонезии рассказали о сильных сторонах продуктов компании, а также о проектах сотрудничества с национальным агентством кибербезопасности и шифрованной связи Индонезии.

https://www.instagram.com/p/CQ_1m7PMUBs/

Кроме того, посол Индонезии встретился с генеральным директором компании 1С Борисом Нуралиевым. Компания представлена в 25 странах, в том числе в Юго-Восточной Азии.

Жозе Тавареш также посетил презентационный центр Свердловской области, где послу Индонезии рассказали о потенциале и истории области.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Российской Федерации отправился с рабочим визитом в Екатеринбург.

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