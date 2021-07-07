Вьентьян, , 09:03 — REGNUM Председателя правительства России Михаила Мишустина будут рады видеть в Лаосе. Посетить республику российского коллегу пригласил премьер-министр Лаоса Пханкхам Випхаван. Об этом глава лаосского правительства сообщил 7 июля на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Хотел бы передать руководителю правительства Михаилу Мишустину приглашение посетить с визитом Лаосскую Народно-Демократическую Республику в любое удобное для него время», — сказал Випхаван.

https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/3555683454531070

В свою очередь министр иностранных дел РФ поздравил Випхавана с назначением на пост премьер-министра.

«Председатель правительства РФ Мишустин просил передать вам самые тёплые приветствия, пожелания успеха и подчеркнул свою готовность работать с вами на благо развития нашего стратегического партнерства», — цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

Он выразил надежду на то, что факт получения Випхаваном образования в Советском Союзе и знание русского языка и культуры будут способствовать дальнейшему углублению связей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, а также с министром иностранных дел этой страны Салёмсаем Коммаситом.