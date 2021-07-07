Киев, 7 июля 2021, 09:09 — REGNUM План властей Украины по силовому захвату Донбасса раскрыл советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он рассказал об этом 6 июля вечером в эфире телеканала «Наш».
Как считает советник делегации Киева, вооруженные силы Украины (ВСУ) технически способны на силовой захват региона.
«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», — высказал мнение Арестович.
Также он уточнил, что при таком развитии событий ВСУ сначала окружат крупные города и отрежут пути снабжения, а потом возьмут под артиллерийский огонь восточную границу Донецкой и Луганской Народной Республик.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что боеспособность вооружённых сил Украины (ВСУ) зависит от поставок топлива из России и Белоруссии.
Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители Юго-Востока страны не согласились с этим, и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то, что в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.