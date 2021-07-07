Киев, 7 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. План властей Украины по силовому захвату Донбасса раскрыл советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он рассказал об этом 6 июля вечером в эфире телеканала «Наш».

(сс) Министерство обороны Украины Обстрел ВСУ

Как считает советник делегации Киева, вооруженные силы Украины (ВСУ) технически способны на силовой захват региона.

«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», — высказал мнение Арестович.

Также он уточнил, что при таком развитии событий ВСУ сначала окружат крупные города и отрежут пути снабжения, а потом возьмут под артиллерийский огонь восточную границу Донецкой и Луганской Народной Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что боеспособность вооружённых сил Украины (ВСУ) зависит от поставок топлива из России и Белоруссии.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители Юго-Востока страны не согласились с этим, и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то, что в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.