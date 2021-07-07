Ташкент, , 08:59 — REGNUM В Узбекистане введут систему обязательного декларирования доходов и имущества государственных служащих, руководителей и заместителей государственных предприятий, а также их супругов и несовершеннолетних детей, сообщает агентство Kun.uz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, направленный на создание среды бескомпромиссного отношения к коррупции, резкого сокращения коррупционных фактов в государственном и общественном управлении.

Обязательное декларирование доходов и имущества чиновников будет введено с 1 января 2022 года. Отказ от декларирования буде достаточным основанием для отстранения от службы.

Чиновникам также запрещается открывать счета и владеть недвижимостью и другим имуществом за границей.