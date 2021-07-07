Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад готов при необходимости снова прибыть в Катар, чтобы обсуждать афганское урегулирование. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил 6 июля на регулярном брифинге.

Он отметил, что американские представители были задействованы на местах в Дохе. Спецпредставитель Халилзад сейчас находится в Вашингтоне, но готов вернуться в Доху, как только это потребуется. Власти США по-прежнему призывают к межафганским переговорам и политическому урегулированию.

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По словам Прайса, за продолжающимся в Афганистане насилием, конечно, стоит радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако и его представители понимают, что только через дипломатию могут получить некоторую легитимность и рассчитывать на принятие со стороны международного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Афганистана и названное радикальное движение с сентября 2020 года ведут переговоры в Дохе о восстановлении в стране мира. В начале 2021 года процесс застопорился, а к середине апреля зашел в тупик.

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