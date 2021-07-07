Варшава, , 08:57 — REGNUM Правительство и общество в Польше должны быть готовы к четвертой волне пандемии коронавируса и худшему сценарию её развития. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 7 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время брифинга.

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«Единственный способ этого избежать — это как можно скорее вакцинироваться от COVID-19. На данный момент количества вакцин для создания коллективного иммунитета достаточно. Проблема в том, что многие не хотят принимать в этом участия. Но если большинство населения не будет вакцинировано, то последствия четвертой волны могут быть еще страшнее, чем второй и третьей волн», — заявил Моравецкий.

В подтверждение своего призыва политик отметил, что 99,2% людей в США, умирающих от COVID-19, не вакцинированные. В Нидерландах и Франции, по словам Моравецкого, эти показатели очень похожи.