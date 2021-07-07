Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. За время массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Петербурге привито 977 811 человек, из которых 729 052 человека полностью завершили цикл вакцинации, сообщили в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в центре вакцинации в одном из ТЦ Петербурга

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За понедельник, 5 июля, первично было привито 19 547 человек, вторично — 3540 человек; данные за 6 июля станут известны позже.

За всё время в Петербург поступило 1 млн 129 тыс. 132 комплекта трёх российских вакцин от COVID-19. Запас вакцины в городе на 6 июля составил 151 321 комплект.

В тот же день начали работу шесть новых пунктов в частных медицинских клиниках, вакцинация в них проводится бесплатно. Таким образом на сегодня в Петербурге открыт 141 пункт вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, прививки ставят в 31 мобильном пункте вакцинации, в том числе в торговых центрах, спортивных и культурных учреждениях.