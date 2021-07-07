Вашингтон, 7 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Состояние американского бизнесмена и основателя компании Amazon Джеффа Безоса достигло рекордной цифры $211 млрд. Об этом 7 июля сообщает агентство Bloomberg.

Daniel Oberhaus Джефф Безос

Уточняется, что состояние главы Amazon по итогам биржевых торгов за последние 24 часа возросло на $8,44 млрд и стало составлять $211 млрд.

При этом подчеркивается, что эта цифра является рекордной для бизнесменов, когда-либо ранее включавшихся в этот рейтинг.

Также известно, что предыдущий рекорд — $210 млрд — был зафиксирован в январе текущего года и он принадлежал другому американскому бизнесмену, главе компаний Tesla и SpaceX Илону Маску. При этом состояние последнего на сегодняшний день составляет $181 млрд.

В то же время на данный момент Джефф Безос является лидером рейтинга наиболее богатых людей в мире, составляемого Bloomberg. Вторым в этом списке идет Илон Маск, третьим — президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием $169 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля стало известно, что Безос покинул пост генерального директора американской корпорации Amazon.