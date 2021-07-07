Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Национальный комитет Республиканской партии США опроверг сообщения о кибервзломе. Об этом говорится в заявлении шефа аппарата комитета Ричарда Уолтера.

По его словам, ранее им сообщили, что был взломан сторонний провайдер Synnex, после чего «немедленно был заблокирован доступ со всех аккаунтов Synnex к облачному сервису».

«Наша команда работала с Microsoft над изучением наших систем, и, после тщательного расследования (может сказать), что ни к каким данным RNC доступа получено не было», — говорится в заявлении.

Напомним, 6 июля Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждалось, что кибератаку на облачные сети американской партии совершили хакеры, связанные со Службой внешней разведки России. Подобные обвинения СМИ распространяли и раньше, однако никаких подтверждений они не получили.

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